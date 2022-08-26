Лукашенко, образивши Шольца та Макрона, перейшов до погроз: "Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо?"

Білоруський лідер Олександр Лукашенко відзначився новими скандальними заявами.

Так, під час відвідування Мінського механічного заводу Лукашенко вирішив висловитися на адресу федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона, пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Лукашенка.

Лідер Білорусі назвав канцлера Шольца "пацаном, який нічого не тямить у політиці", через те, що він озвучив інформацію "закритого характеру" про розмову з володимиром путіним.

"Повірте, моя реакція (ви її повинні запам'ятати) - це пацан. Шольц - це пацан, який нічого не розуміє і розуміти не хоче в політиці", - зазначив Лукашенко, коментуючи нещодавні заяви канцлера про розмову з російським президентом, у якому нібито путін сказав, що Білорусь та Україна не повинні бути самостійними, суверенними державами.

На думку Лукашенка, Шольц повинен був попросити у путіна дозвіл, щоб озвучити цю інформацію.

«Про розмову можна говорити та її оприлюднити лише за згодою людини на тому кінці дроту. Він мав домовитися з Путіним, попросити його: "Ось я хочу". І так далі», – вважає Лукашенко.

Також він назвав "фейком" слова Шольца про те, що під час розмови з ним Путін заперечував незалежність Білорусі та України.

"Не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трохи подорослішає, якщо німці його не виженуть, і зрозуміє, що він базікало. Ось і все", - заявив Лукашенко.

«Пройшовся» Лукашенко і по лідеру французів. Мовляв, Макрон "піарився перед журналістами" розмовою із главою Кремля.

"Це пацани, розумієте? Дрібнота. Так не можна, так не буває", - вважає Лукашенко.

Додамо, що Лукашенко також вирішив також погрожувати Заходу ядерною зброєю.

«Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!” – сказав Лукашенко під час поїздки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про свої спілкування з путіним напередодні війни в Україні.

Так, за його словами, путін запевняв його у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами. Шольц також розповів, що напередодні повномасштабної війни він переконував Путіна, що Україна протягом найближчих 30 років не вступить до НАТО.

"Це війна, яку розпочав путін, росія, і явно з наміром підкорити свого сусіда – я думаю, це була початкова мета. У путіна справді була ідея провести олівцем європейським ландшафтом, а потім сказати: "Це моє, а це твоє". Це так не працює", – сказав Шольц.