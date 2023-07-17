Ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку – Сирський

Росіяни перекидають на бахмутський напрямок максимум сил та техніки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про те, що росіяни перекидають на бахмутський напрямок додаткові сили та засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Водночас ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку. Про це повідомляє Military Media Center, інформує ZN.ua .

Сирський повідомив про те, що відвідав бойові бригади і зустрівся з командирами частин для корегуванн планів і вирішення на місці проблемних питань.

"Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", - зазначив Сирський.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу відбулось 29 бойових зіткнень на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

Речник Східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий повідомив, що на лимано-куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання чисельністю більше ніж 100 000 особового складу, понад 900 танків, артилерійські системи, 370 реактивних систем залпового вогню. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи та найкращі свої мотопіхотні підрозділи.