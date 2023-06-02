В ОП намагаються використати трагедію, щоб прибрати суперника: нардеп про погрози Віталію Кличку

Погрози на адресу мера Києва Віталія Кличка свідчать про бажання Офісу Президента використати трагедію із загибеллю людей в Києві, щоб прибрати політичного суперника.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, інформує Апостроф .

Віталій Кличко

"Пару думок про "буде нокаут". Влада очікувано влаштувала політику на смертях українців: замість звільнення відповідального за укриття голови КМВА Попка Офіс вирішив звільнити незручного мера Кличка з голови КМДА. Під … висловом про "буде нокаут" чітко видно спробу Офісу Президента використати трагедію в Києві, щоб прибрати політичного суперника", - заявив Гончаренко.

Він зазначив, що укриття – це відповідальність президентської вертикалі влади.

"Що таке нокаут по-справжньому? Нокаут – це, коли твій голова КМВА Попко, звітує за тиждень до трагедії, що всі укриття працюють. А знаєте, чому він звітує про укриття? БО УКРИТТЯ ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – ВЕРТИКАЛІ ПРЕЗИДЕНТА. Нокаут – це, коли твій голова адміністрації тікає від людей, щоб не побили за зачинене укриття. А знаєте, чого тікає? БО ДОСТУП ДО УКРИТТЯ ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ - ВЕРТИКАЛІ ПРЕЗИДЕНТА. Нокаут усій чиновничій вертикалі – це коли твої підлеглі замість СІЗО, їдуть на телемарафон розповідати, чому вони не винуваті і це все мер", - наголосив нардеп.

Він підкреслив, що звільнення Кличка буде ударом по всій демократії в країні.

" Якщо з’явиться указ Президента про звільнення Кличка, це буде дійсно бажаний нокаут Банкової. Але не Кличку. А демократії", - резюмував Гончаренко.

1 червня під час нічного російського обстрілу Києва у Деснянському районі загинули та постраждали люди, які не змогли потрапити до укриття, яке було зачинене під час повітряної тривоги. Мер Києва Віталій Кличко 1 червня звернувся до Кабінету міністрів щодо відсторонення від посади голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова. Голів районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади президент за поданням Кабінету міністрів. Президент України Володимир Зеленський у Молдові на запитання журналістів про те, хто буде відповідати за трагедію, відповів: "Сказав би так: Може бути нокаут".