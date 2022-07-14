27-річний зв'язківець рф поплатився за образи українців у мережі: фото окупанта

ЗСУ, війна, війська

27-річний російський окупант із Мурома Пічугін Андрій поплатився за образи українців.

Про чергову 200-ту російську повідомив у Twitter блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Окупант був старшим лейтенантом Збройних сил Росії та зв'язківцем.

Народився у Муромі у 1994 році, закінчив місцеву школу №8, Володимирський державний університет за спеціальністю "радіотехніка".

Пічугін вторгся в Україну навесні 2022 року, а 6 липня загинув.

За "досягнення" на злочинній "спецоперації" Пічугін посмертно подано до так званого ордену мужності.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, йде чергова хвиля прихованої мобілізації.

Місцевих мешканців нібито вербують до так званого "МНС ДНР". Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі марафону "FreeДІМ".

За його словами вербують людей віком від 25 до 30 років, без досвіду. Їм обіцяють, що після перепідготовки вони працюватимуть пожежними інспекторами.

Проте, як каже Андрющенко, інспектувати їм нема чого, бо насправді ніяких пожежних частин там немає.

Він вважає, що цих людей зберуть у Донецьку, щоби потім відправити воювати.

Мариуполь


Юлия Руденко, politeka.net





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