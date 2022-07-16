Спартц відповіла на образу Милованова: «Це неповага до американців і непродуктивно для України»
Раніше радник Андрія Єрмака назвав конгресвумен «брехливою цинічною політичною твариною», інформує
Представниця американського Конгресу Вікторія Спартц відреагувала на слова радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, який напередодні назвав її «брехливою цинічною політичною твариною». В
На думку конгресвумен, така поведінка представників української влади є неетичною.
«Не слід втягувати мене у внутрішню політику. Ваш офіс не повинен цього робити. Обзивати мене якимись словами та всякими такими речами. Я розумію, що вам може щось не подобається, їм щось не подобається. Але я не обзиваю їх такими словами. Я американська конгресвумен. І це неповага до американських людей, які тратять мільярди доларів на допомогу Україні. Я вважаю, що це непродуктивно для України. Але це вашим людям вирішувати. Якщо в цієї людини є авторитет, значить їй довіряють. Це не мені вирішувати, я не знаю, хто ця людина», – зазначила Спартц.