Спартц відповіла на образу Милованова: «Це неповага до американців і непродуктивно для України»

Раніше радник Андрія Єрмака назвав конгресвумен «брехливою цинічною політичною твариною», інформує ZN.ua.

Спартц відповіла на образу Милованова: «Це неповага до американців і непродуктивно для України»
© Congresswoman Victoria Spartz

Представниця американського Конгресу Вікторія Спартц відреагувала на слова радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, який напередодні назвав її «брехливою цинічною політичною твариною». В інтерв’ю Юрію Бутусову Спартц заявила, що подібні заяви не підуть на користь Україні і є неповагою до американців.

На думку конгресвумен, така поведінка представників української влади є неетичною.

«Не слід втягувати мене у внутрішню політику. Ваш офіс не повинен цього робити. Обзивати мене якимись словами та всякими такими речами. Я розумію, що вам може щось не подобається, їм щось не подобається. Але я не обзиваю їх такими словами. Я американська конгресвумен. І це неповага до американських людей, які тратять мільярди доларів на допомогу Україні. Я вважаю, що це непродуктивно для України. Але це вашим людям вирішувати. Якщо в цієї людини є авторитет, значить їй довіряють. Це не мені вирішувати, я не знаю, хто ця людина», – зазначила Спартц.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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