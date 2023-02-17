МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»

Міністерство закордонних справ України вимагає від редакції видання Financial Times невідкладно провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії. Про це 16 лютого у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Йдеться про матеріал із заголовком «Прем’єр-міністерка Молдови закликає збільшити допомогу ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України», опублікований у виданні 6 лютого.