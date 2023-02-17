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2023-02-17
МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»
Поширену в статті інформацію в Україні назвали «дезінформацією з метою дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні», інформує
© Андрій Товстиженко, DT.UA
Міністерство закордонних справ України вимагає від редакції видання Financial Times невідкладно провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії. Про це 16 лютого у
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Юлія Лавришин, ZN.ua