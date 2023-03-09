Влада «Придністров'я» заявила, що СБУ готувала вбивство їхнього «президента». СБУ відповіла
«Провокація, зрежисована в Кремлі», - прокоментували українські правоохоронці, інформує
Міністерство державної безпеки проросійської, самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки" заявило, що нібито запобігло теракту, в ході якого мали вбити їхнього "президента" Вадима Красносельського за вказівкою Служби безпеки України.
"Злочин за вказівкою Служби безпеки України готувався проти низки посадових осіб. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення", -
Так званий прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький заявив, що нібито за завданням українських спецслужб мав здетонувати Land Rover, у якому було 8 кілограмів гексогену. Теракт планували здійснити в центрі Тирасполя, щоб зачепити якомога більше людей.