Влада «Придністров'я» заявила, що СБУ готувала вбивство їхнього «президента». СБУ відповіла

«Провокація, зрежисована в Кремлі», - прокоментували українські правоохоронці, інформує ZN.ua.

Влада «Придністров'я» заявила, що СБУ готувала вбивство їхнього «президента». СБУ відповіла
© Правительство Приднестровья/facebook

Міністерство державної безпеки проросійської, самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки" заявило, що нібито запобігло теракту, в ході якого мали вбити їхнього "президента" Вадима Красносельського за вказівкою Служби безпеки України.

"Злочин за вказівкою Служби безпеки України готувався проти низки посадових осіб. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення", - ідеться в повідомленні міністерства.

Так званий прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький заявив, що нібито за завданням українських спецслужб мав здетонувати Land Rover, у якому було 8 кілограмів гексогену. Теракт планували здійснити в центрі Тирасполя, щоб зачепити якомога більше людей.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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