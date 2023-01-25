Шольц під час виступу в Бундестазі: «Німеччина завжди буде однією з перших у підтримці України»

Одразу після схвалення поставок Україні танків Leopard 2, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив у Бундестазі, передає S?ddeutsche Zeitung. Зокрема, він запевнив про подальшу підтримку України.

Спочатку канцлер високо оцінив політику федерального уряду, особливо підхід до енергетичної кризи. Зокрема, мова йде про заходи уряду щодо імпорту газу не з Росії.

«У всьому ми не забували про згуртованість», – сказав Шольц.

Причиною всіх необхідних заходів він назвав «страшну, загарбницьку імперіалістичну війну Росії проти України».

«Німеччина завжди буде однією з перших, коли йдеться про підтримку України… Усі військові системи, які Німеччина вже поставила, були передані в тісній співпраці з партнерами. Завжди треба дати зрозуміти, «що ми робимо все, що потрібно і можливо, щоб підтримати Україну, але водночас ми не даємо війні перерости у війну між Росією та НАТО», – заявив Шольц.

Говорячи про рішення щодо передачі Україні «Леопардів» канцлер заявив, що «це було правильно, і правильно, що ми не пустили себе на самоплив, але ми покладаємося на цю тісну співпрацю в такому питанні».

«Вірте мені, довіряйте федеральному уряду… Це додатково гарантуватиме, що підтримка України буде можливою без ризиків для Німеччини, які «ростуть у неправильному напрямку», – заявив Шольц, звертаючись до стурбованих громадян.

Він запевнив, що Німеччина приймала всі відповідні рішення у тісній співпраці із союзниками. Канцлер додав, що співпраця та координація є єдиним принципом запобігання ескалації та розширенню конфлікту.

«Ніхто не може сказати вам, що таке правильні та неправильні рішення». Це було правильно і цілком навмисно, що уряд крок за кроком йшов до цього рішення. Це єдиний принцип, який гарантує безпеку для Європи та Німеччини в такій небезпечній справі», – заявив Шольц.

Канцлер додав, що не бачить розбіжностей із США в питанні допомоги Україні.