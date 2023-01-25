Шольц під час виступу в Бундестазі: «Німеччина завжди буде однією з перших у підтримці України»
Щоправда, для прийняття рішення про постачання таких необхідних танків Leopard, канцлеру знадобилося багато часу і тиск міжнародних партнерів, інформує
Одразу після схвалення поставок Україні танків Leopard 2, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив у Бундестазі,
Спочатку канцлер високо оцінив політику федерального уряду, особливо підхід до енергетичної кризи. Зокрема, мова йде про заходи уряду щодо імпорту газу не з Росії.
«У всьому ми не забували про згуртованість», – сказав Шольц.
Причиною всіх необхідних заходів він назвав «страшну, загарбницьку імперіалістичну війну Росії проти України».
«Німеччина завжди буде однією з перших, коли йдеться про підтримку України… Усі військові системи, які Німеччина вже поставила, були передані в тісній співпраці з партнерами. Завжди треба дати зрозуміти, «що ми робимо все, що потрібно і можливо, щоб підтримати Україну, але водночас ми не даємо війні перерости у війну між Росією та НАТО», – заявив Шольц.
Говорячи про рішення щодо передачі Україні «Леопардів» канцлер заявив, що «це було правильно, і правильно, що ми не пустили себе на самоплив, але ми покладаємося на цю тісну співпрацю в такому питанні».
«Вірте мені, довіряйте федеральному уряду… Це додатково гарантуватиме, що підтримка України буде можливою без ризиків для Німеччини, які «ростуть у неправильному напрямку», – заявив Шольц, звертаючись до стурбованих громадян.
Він запевнив, що Німеччина приймала всі відповідні рішення у тісній співпраці із союзниками. Канцлер додав, що співпраця та координація є єдиним принципом запобігання ескалації та розширенню конфлікту.
«Ніхто не може сказати вам, що таке правильні та неправильні рішення». Це було правильно і цілком навмисно, що уряд крок за кроком йшов до цього рішення. Це єдиний принцип, який гарантує безпеку для Європи та Німеччини в такій небезпечній справі», – заявив Шольц.
Канцлер додав, що не бачить розбіжностей із США в питанні допомоги Україні.
«Президент США Джо Байден – справді хороший партнер. Я відчуваю чудову згоду з американським президентом. Домовилися, що й надалі будемо діяти разом», – додав канцлер Німеччини.