Критикувала та голосувала проти допомоги Україні: Спартц заявила, що хоче піти з Конгресу США

За словами Вікторії Спартц, їй важко бути мамою, яка працює, інформує ZN.ua.

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц від штату Індіана, яка не раз голосувала проти виділення Україні військової допомоги, оголосила, що хоче полишити Конгрес США, передає CNN. Також за словами Спартц, вона не балотуватиметься на жодну посаду в 2024 році.

Таким чином Спартц відмовилась від участі в боротьбі за місце, яке обіймає сенатор-республіканець Майк Браун. Останній балотується на посаду губернатора.

«Я виграла багато важких боїв для людей і наполегливо працюватиму, щоб виграти ще кілька в наступні два роки. Однак бути мамою, яка працює, важко, і мені потрібно більше часу проводити з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не буду балотуватися на жодну посаду в 2024 році», – зазначила Спартц.







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