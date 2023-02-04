Критикувала та голосувала проти допомоги Україні: Спартц заявила, що хоче піти з Конгресу США

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц від штату Індіана, яка не раз голосувала проти виділення Україні військової допомоги, оголосила, що хоче полишити Конгрес США , передає CNN. Також за словами Спартц, вона не балотуватиметься на жодну посаду в 2024 році.

Таким чином Спартц відмовилась від участі в боротьбі за місце, яке обіймає сенатор-республіканець Майк Браун. Останній балотується на посаду губернатора.

«Я виграла багато важких боїв для людей і наполегливо працюватиму, щоб виграти ще кілька в наступні два роки. Однак бути мамою, яка працює, важко, і мені потрібно більше часу проводити з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не буду балотуватися на жодну посаду в 2024 році», – зазначила Спартц.