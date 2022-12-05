Макрон побачив в очах путіна "образу": президент Франції розкрив деталі розмов з диктатором рф

Еммануель Макрон і Володимир Путін

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що побачив в очах президента росії.

За словами Макрона, він бачив в очах Путіна "образу" на країни Заходу, зокрема США та ЄС, про це президент Франції розповів в інтерв'ю CBS News .

Президент Франції висловив думку, що ця "образа" ґрунтується на відчутті Путіна, що західні країни нібито хочуть "знищити" Росію.

Макрон

"Ймовірно, свого роду образа (бачив в очах Путіна. – прим. ред.). Щодо останніх десятиліть та західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета – знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашим прагненням у Франції», — заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що експерт зазначив, що в ході будь-якої своєї наступальної операції окупанти неминуче стикаються з тим, що їхні підрозділи дуже швидко втрачають боєздатність через втрати як в особовому складі, так і в техніці.

танки, техніка, окупанти

Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко

У зв'язку з цим, підкреслює аналітик, будь-який їхній епічний натиск, поступово сходить нанівець.

Також Коваленко висловив упевненість, що найближчим часом компенсація втрат прибуде у максимально стислий термін, адже російське командування вважає локацію Бахмута максимально пріоритетною.


Юлия Александрова, politeka.net





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