Вибрав невдалий образ: "слуга народу" з'явився на публіці в джемпері з великим логотипом V, фото

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Задорожний з'явився на заході на честь Дня працівників лісу в джемпері з великим логотипом V. Ця латинська літера стала символом повномасштабного російського вторгнення, яким окупанти позначали свою військову техніку.

Про фото, яке швидко поширилося мережею, написали у Vesti.

Захід на честь Дня працівників лісу проводили в Сумській області, куди прибув і Микола Задорожний в одізному джемпері з літерою V. Як відомо, ще весною Верховна Рада заборонила пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму й символіки, яку країна-терорист Росія використовує під час повномасштабної війни проти України.

Після того, як фотографії нардепа набули поширення в соцмережах, він публічно вибачився за необережність та запевнив, що цілком і повністю підтримує Україну. Водночас користувачі соцмереж не припинили обурюватися такому вчинку, адже російські окупанти маркували свою техніку літерою V на Київщині, частина території якої пережила місяць під ворожою окупацією.

Однак нардеп Микола Задорожний не вперше шокує громадськість одіозними вчинками. Раніше мережею поширювалося його фото, на якому він позує з немовлям на руках та автоматом через плече.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог випустив понад 90 снарядів за ніч по Дніпропетровщині: фото руйнуваньВорог випустив понад 90 снарядів за ніч по Дніпропетровщині: фото руйнувань
Катували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відеоКатували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відео
В окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантівВ окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантів
Накладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фотоНакладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фото
Підірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відеоПідірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відео
Замість імен - номери: у Ізюмі знайшли масове поховання з понад 440 могилами, фотоЗамість імен - номери: у Ізюмі знайшли масове поховання з понад 440 могилами, фото
Усі 8 онуків Єлизавети ІІ відвідали службу на честь покійної королеви: фото родиниУсі 8 онуків Єлизавети ІІ відвідали службу на честь покійної королеви: фото родини
Скандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фотоСкандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фото
Є загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по МиколаєвуЄ загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по Миколаєву
Азербайджан звинуватили в обстрілі російських прикордонників: фото та реакція БакуАзербайджан звинуватили в обстрілі російських прикордонників: фото та реакція Баку
Последние новости
Подгружаем последние новости