Вибрав невдалий образ: "слуга народу" з'явився на публіці в джемпері з великим логотипом V, фото

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Задорожний з'явився на заході на честь Дня працівників лісу в джемпері з великим логотипом V. Ця латинська літера стала символом повномасштабного російського вторгнення, яким окупанти позначали свою військову техніку.

Про фото, яке швидко поширилося мережею, написали у Vesti.

Захід на честь Дня працівників лісу проводили в Сумській області, куди прибув і Микола Задорожний в одізному джемпері з літерою V. Як відомо, ще весною Верховна Рада заборонила пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму й символіки, яку країна-терорист Росія використовує під час повномасштабної війни проти України.

Після того, як фотографії нардепа набули поширення в соцмережах, він публічно вибачився за необережність та запевнив, що цілком і повністю підтримує Україну. Водночас користувачі соцмереж не припинили обурюватися такому вчинку, адже російські окупанти маркували свою техніку літерою V на Київщині, частина території якої пережила місяць під ворожою окупацією.

Однак нардеп Микола Задорожний не вперше шокує громадськість одіозними вчинками. Раніше мережею поширювалося його фото, на якому він позує з немовлям на руках та автоматом через плече.