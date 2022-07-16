Путін нагородив пропагандиста Соловйова за «формування образу Росії»

Соловйов отримав орден «За заслуги перед Батьківщиною»

Путін нагородив пропагандиста Соловйова за «формування образу Росії»

Президент РФ Владімір Путін нагородив пропагандиста Владіміра Соловйова орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня. У наказі йдеться, що пропагандист зробив вагомий внесок у «формування позитивного образу Росії».

«За великі заслуги у формуванні позитивного образу Росії та активну участь у суспільно значущих заходах нагородити орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня Соловйова Владіміра Рудольфовіча», - йдеться у документі.

Соловйов справді зробив внесок у формування образу Росії – як країни-терориста й агресора. У своїх програмах «Воскрєсний вєчєр» та «Вєчєр с Владіміром Соловйовим» він просував кремлівську пропаганду, підтримував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет сусідніх держав.

Що Соловйов говорив про Україну:

– Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні – подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації.

– Бров піднімемо – і Україна зрозуміє все! І не треба жодних ілюзій! Візьмемо Київ!

Я не розумію, про що ми говоримо? Про яку країну? Нема більше цієї країни.

– Не виграти чи не закінчити цю війну в заявлених цілях (окупувавши всю Україну – ред.) ми просто не можемо, бо це, зрештою, призведе до загибелі самої Росії.

З першими невдачами російської армії в Україні Соловйов ненадовго змінив риторику на поразницьку, проте згодом повернувся до звичного амплуа і продовжив поливати брудом нашу країну.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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