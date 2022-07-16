Путін нагородив пропагандиста Соловйова за «формування образу Росії»

Президент РФ Владімір Путін нагородив пропагандиста Владіміра Соловйова орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня. У наказі йдеться, що пропагандист зробив вагомий внесок у «формування позитивного образу Росії».

«За великі заслуги у формуванні позитивного образу Росії та активну участь у суспільно значущих заходах нагородити орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня Соловйова Владіміра Рудольфовіча», - йдеться у документі.

Соловйов справді зробив внесок у формування образу Росії – як країни-терориста й агресора. У своїх програмах «Воскрєсний вєчєр» та «Вєчєр с Владіміром Соловйовим» він просував кремлівську пропаганду, підтримував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет сусідніх держав.

Що Соловйов говорив про Україну:

– Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні – подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації.

– Бров піднімемо – і Україна зрозуміє все! І не треба жодних ілюзій! Візьмемо Київ!

– Я не розумію, про що ми говоримо? Про яку країну? Нема більше цієї країни.

– Не виграти чи не закінчити цю війну в заявлених цілях (окупувавши всю Україну – ред.) ми просто не можемо, бо це, зрештою, призведе до загибелі самої Росії.

З першими невдачами російської армії в Україні Соловйов ненадовго змінив риторику на поразницьку, проте згодом повернувся до звичного амплуа і продовжив поливати брудом нашу країну.