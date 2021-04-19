Полиция возбудила уголовное дело из-за вечеринки в киевском отеле, ввероятно устроенной депутатом Рады

Тищенко второй раз попал в скандал с нарушением карантина.

Полиция возбудила уголовное дело из-за вечеринки в киевском отеле, ввероятно устроенной депутатом Рады
Фото: Сергей Нужненко

Национальная полиция в понедельник открыла уголовное дело по поводу вечеринки в киевском отеле, вероятно устроенной депутатом Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений - ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса.

Имени народного депутата в сообщении нет. По информации "Страны", говорится о Николае Тищенко из "Слуги народа". Журналисты этого пророSSийского издания опубликовали видео, которое якобы сняли на праздновании дня рождения жены депутата Аллы Барановской в столичном отеле Fairmont.

Напомним, что в Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

Год назад во время первого локдауна Тищенко уже попадал в подобный скандал. Тогда расследователи Bihus.Info. сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

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