Був депутатом від ОПЗЖ: партизани добралися до відомого колаборанта, фото з місця

пожар, дым, осень

Стало відомо про стан колаборанта, який постраждав під час вибуху сьогодні вранці у Мелітополі.

Як пише Politeka.net з посиланням на законного мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова, мова йде про одного з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних.

«Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню», - розповів Федоров.

За словами мера, Дмитро Трухін - давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко, був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради.

При колишній владі був директором КП «Комунальна власність» і, зазначає Федоров, встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нової команди був звільнений.

«З початку повномасштабної війни в Україні у 2022-у році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність» і керував незаконний розподіл землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму», - розповів мер.

Також Федоров запевнив, що спокою колбаорантам в Мелітополі і на всій території України не буде, адже імена всіх зрадників відомі.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, екс-депутат Мелітопольської міської ради Дмитро Трухін доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні.

У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черпно-мозкову травму та численні осколкові поранення.

Також в мережі з’явилися фото з місця вибуху.

Також Федоров розповів, що загарбники, які тисячами прибувають зараз до Мелітополя та району, готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням.

Про це свідчить розташування військової техніки та військових підрозділів окупантів в жилих кварталах міста та на території освітніх закладів - відомо навіть про розміщення "Градів" в одній зі шкіл.

«Це звичайна тактика рашистів. Вони бачать, що для України життя кожної людини важливе і сподіваються таким чином уникнути власної смерті», - зазначив міський голова Мелітополя.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибухуУ Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибуху
Дві області залишилися без світла: фото та відео підірваного окупантами енергооб'єктаДві області залишилися без світла: фото та відео підірваного окупантами енергооб'єкта
В Мелітополі стався вибух в дворі будинку депутата-колаборантаВ Мелітополі стався вибух в дворі будинку депутата-колаборанта
У Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фотоУ Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фото
Так само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з МелітополяТак само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з Мелітополя
"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації
У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортуровоїУ Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової
Як виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосуЯк виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосу
Переламані кістки черепа: під Херсоном знайшли могили мирних жителів, фотоПереламані кістки черепа: під Херсоном знайшли могили мирних жителів, фото
"Друга армія світу": що знаходять на позиціях росіян, фото"Друга армія світу": що знаходять на позиціях росіян, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости