Був депутатом від ОПЗЖ: партизани добралися до відомого колаборанта, фото з місця

Стало відомо про стан колаборанта, який постраждав під час вибуху сьогодні вранці у Мелітополі.

Як пише Politeka.net з посиланням на законного мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова, мова йде про одного з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних.

«Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню», - розповів Федоров.

За словами мера, Дмитро Трухін - давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко, був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради.

При колишній владі був директором КП «Комунальна власність» і, зазначає Федоров, встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нової команди був звільнений.

«З початку повномасштабної війни в Україні у 2022-у році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність» і керував незаконний розподіл землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму», - розповів мер.

Також Федоров запевнив, що спокою колбаорантам в Мелітополі і на всій території України не буде, адже імена всіх зрадників відомі.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, екс-депутат Мелітопольської міської ради Дмитро Трухін доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні.

У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черпно-мозкову травму та численні осколкові поранення.

Також в мережі з’явилися фото з місця вибуху.

Також Федоров розповів, що загарбники, які тисячами прибувають зараз до Мелітополя та району, готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням.

Про це свідчить розташування військової техніки та військових підрозділів окупантів в жилих кварталах міста та на території освітніх закладів - відомо навіть про розміщення "Градів" в одній зі шкіл.

«Це звичайна тактика рашистів. Вони бачать, що для України життя кожної людини важливе і сподіваються таким чином уникнути власної смерті», - зазначив міський голова Мелітополя.