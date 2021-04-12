Оккупанты на Донбассе дистанционно минируют населенные пункты, чтобы скомпрометировать ВСУ, - ОТУ "Север"

Украина до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины.

Командование роSSийско-оккупационных войск, пытаясь скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, осуществляет дистанционное минирование населенных пунктов запрещенными боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ “Север”.

"Сегодня, 12 апреля, оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина, согласно Оттавской конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. Тогда как РоSSия, наоборот, отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ .

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечает пресс-центр ОТГ "Север".

Напомним, с начала суток зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых семь обстрелов по позициям украинских защитников и два дистанционных минировании минами ПОМ-2.