ЦИК назначила довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

"Соответственно избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с получением постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Как известно, Колыхаев избран городским головой Херсона на местных выборах в 2020 году, а Скичко назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.