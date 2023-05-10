У Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування Калініграду

Речник Путіна Пєсков наголосив, що "нічого доброго для Польщі і поляків це не приносить".

Пессекретар президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков коментуючи рішення Польщі повернути місту Калінінград його польську назву – Крулевець, заявив, що такі дії "межують з божевіллям". Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, інформує ZN.ua.

У Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування Калініграду
© Офіційний сайт Кремля

"Це вже навіть не русофобія, це якісь процеси на межі з божевіллям, що відбуваються у Польщі", – зазначив речник Путіна.

Пєсков додав, що Польща протягом всієї історії "час від часу скочується у це божевілля своєї ненависті до росіян" і "нічого доброго для Польщі і поляків це не приносить".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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