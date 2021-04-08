Латвия поддержала идею предоставления Украине плана действий для членства в НАТО

Это уже второе балтийское государство, которое на этой неделе выступило с таким заявлением.

Латвия поддерживает идею предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичюс в интервью в программе "Сегодняшние вопросы", сообщили на странице Посольства Латвийской Республики в Украине.

Он отметил, что Альянс должен оценить возможность предоставления Украине ПДЧ на фоне концентрации роSSийских вооруженных сил на границе, добавляют Baltic News.

По мнению Ринкевичюса, было бы идеально, если бы этот план предоставили одновременно и Украине, и Грузии, которая тоже заявляла о намерениях присоединиться к блоку НАТО.

Это уже второй глава МИД страны Балтии, который выступил с поддержкой рассмотрения предоставления ПДЧ Украине. Такое же заявление сделал министр иностранных дел Литвы. Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

План действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ ".