Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию относительно Украины для поддержки наращивания роSSийских войск на границе

Из более чем 11 тыс. примеров прокремлевской дезинформации более 4100 нацелено на Украину.

Прокремлевские СМИ , как и в 2014 году, распространяют дезинформацию для поддержки наращивания роSSийских войск и военной техники вдоль границ Украины.

Об этом говорится в отчете EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС .

"Эта ситуация еще раз подчеркнула «традиционную» направленность прокремлевских СМИ на Украину: из более чем 11 тысяч примеров прокремлевской дезинформации, собранных в базе данных EUvsDisinfo, более 4100 нацелено на Украину", - сказано в сообщении.

"По мере того, как роSSийская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформационные атаки, представляя Украину как безжалостного агрессора (который атакует свою территорию!), так и несчастную марионетку США; изображая Украину националистической до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе и заявляя, что Украина даже не является государством. Для некоторых людей наличие двух убеждений, противоречащих друг другу, может быть признаком когнитивного диссонанса. Однако для прокремлевских СМИ это всего лишь вопрос доставки сообщений своей целевой аудитории", - отмечается в отчете.

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как это было и в предыдущие годы. Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией , и на этой неделе "гражданская война" получила новые визуальные эффекты, но они шли хорошо устоявшейся схеме.

"Как будто опираясь на "передовой опыт", прокремлевские СМИ также передавали весьма эмоциональные сообщения о маленьком мальчике, вероятно, убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Обвинения (которые были опровергнуты независимыми роSSийскими и украинскими специалистами по проверке фактов) были распространены в роSSийских государственных СМИ и были использованы спикером роSSийской Думы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", - отметили эксперты.

Такой подход похож на печально известную историю о "распятом мальчике", которую прокремлевские СМИ распространили еще в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди внутренней роSSийской аудитории и оправдать свою вооруженную агрессию против Украины, добавляют в отчете.

Напомним, что 1 апреля военная разведка заявила о том, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в частности, к наступлению вглубь территории Украины. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде сообщил о дополнительном развертывании роSSийских сил у границы.