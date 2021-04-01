Министр культуры назвал Гоголя украинским писателем

Ткаченко ответил на "роSSийско-украинского" Тараса Шевченко.

Министр культуры назвал Гоголя украинским писателем
Фото: Александр Рудоманов

Министр культуры Александр Ткаченко назвал Николая Гоголя украинским писателем.

Пост Ткаченко в фейсбуке ко дню рождения Гоголя появился через несколько дней после того, как Россотрудничество назвало Шевченко роSSийско-украинским поэтом.

"РоSSияне всегда позиционировали Гоголя как роSSийского писателя и «классика русской литературы». Даже в Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежки». Украинского Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском", - написал он.

Ткаченко напомнил, что Гоголь происходил из украинского казацкого дворянского рода Гоголев-Яновских.

"Конечно, роSSийская пропаганда через карманных «историков» этот факт подвергает сомнению. Потому привыкла переписывать историю. Называя, например, Тараса Шевченко роSSийско-украинским поэтом", - написал министр, призвав "читать украинское, в частности, Николая Гоголя".

Напомним, что несколько дней назад министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русский язык не принадлежит РоSSии и призвал развивать его украинский вариант.

Он также сказал, что украинцы не должны отказываться от произведений Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и "сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей".

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