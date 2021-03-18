Верховный Суд принял к рассмотрению иск Тупицкого к Зеленскому

Отстраненный судья КСУ пытается вернуться на должность.

Верховный Суд принял к рассмотрению иск Тупицкого к Зеленскому
Фото: Макс Требухов

Кассационный суд в составе Верховного Суда принял к рассмотрению исковое заявление Александра Тупицкого к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Тупицкий попросил признать незаконным и недействительным указ №79/2021 от 26 февраля о его отстранении от должности судьи Конституционного Суда.

Верховный Суд назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

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