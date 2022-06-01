Шольц рассказал, сколько украинских беженцев приняла Германия из-за войны

На данный момент в Германии зарегистрировано около 800 тысяч беженцев из Украины, которые вынуждены были покинуть дома из-за развязанной Россией войны. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по результатам специального заседания Европейского совета.

По информации «Укринформ» , в своем выступлении немецкий политик заявил, что его соотечественники поддерживают граждан Украины в трудный момент и готовы помогать тем, кто оказался в тяжелом положении из-за действий РоSSии.

«Сейчас в Германии в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано около 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие общины Германии способствуют и помогают тем, кто ищет защиты за рубежом, а в данном случае в Германии», – заявил Шольц.