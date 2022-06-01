Шольц рассказал, сколько украинских беженцев приняла Германия из-за войны

Политик заявил, что граждане ФРГ продолжают поддерживать украинцев, пострадавших от действий РоSSии, информирует ZN.ua.

Шольц рассказал, сколько украинских беженцев приняла Германия из-за войны
© Олаф Шольц/facebook

На данный момент в Германии зарегистрировано около 800 тысяч беженцев из Украины, которые вынуждены были покинуть дома из-за развязанной Россией войны. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по результатам специального заседания Европейского совета.

По информации «Укринформ», в своем выступлении немецкий политик заявил, что его соотечественники поддерживают граждан Украины в трудный момент и готовы помогать тем, кто оказался в тяжелом положении из-за действий РоSSии.

«Сейчас в Германии в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано около 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие общины Германии способствуют и помогают тем, кто ищет защиты за рубежом, а в данном случае в Германии», – заявил Шольц.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегия будет лечить украинских защитниковНорвегия будет лечить украинских защитников
В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против УкраиныВ армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины
В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕСВ МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС
Шольц даст Греции новые БМП, а та передаст Украине старые советскиеШольц даст Греции новые БМП, а та передаст Украине старые советские
"Нам нельзя успокаиваться": Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны"Нам нельзя успокаиваться": Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны
Кулеба о разблокировании украинских портов: "Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно"Кулеба о разблокировании украинских портов: "Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно"
Экс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти переломЭкс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти перелом
В ОП рассказали, что сейчас происходит в переговорном процессе с РоссиейВ ОП рассказали, что сейчас происходит в переговорном процессе с Россией
Ближайшие недели определят дальнейшее течение роSSийско-украинской войны - ПентагонБлижайшие недели определят дальнейшее течение роSSийско-украинской войны - Пентагон
Рашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боевРашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боев
Последние новости
Подгружаем последние новости