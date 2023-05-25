Україна стане членом ЄС після закінчення війни – Шольц

За словами канцлера, до Союзу доєднається вільна Україна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу після того, як виграє війну із Росією, у чому він впевнений. Про це глава німецького уряду заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, пише Welt, інформує ZN.ua.

Україна стане членом ЄС після закінчення війни – Шольц
© Офіс президента

«Гіркий розділ в історії нашого континенту... закінчиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена», — сказав Шольц.

Він підкреслив, що СДПН має чітко стати на бік України у цій війні, бо . сьогодні в Європі діють принципи непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

«Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням дотримуємося всіх цих принципів», — сказав він, маючи на увазі внутрішню дискусію соціал-демократів щодо їх політики щодо Росії.

При цьому, як зазначає Tagesschau, він додав, що у переговорах щодо вступу України та Західних Балкан до ЄС не повинно бути політично мотивованих скорочень.

«Цей шлях проходить через певний процес і певні правила. І, звісно, всі кандидати також повинні прийняти європейські соціальні стандарти», — сказав Шольц.

Канцлер знову підкреслив, що бачить Україну в майбутньому як члена ЄС і «те ж саме стосується Західних Балкан, Молдови і, в майбутньому, Грузії».

28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

До кінця травня Україна планує завершити всі оціночні процеси щодо виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії на шляху до членства в ЄС. Проміжний звіт щодо їх виконань Єврокомісія оприлюднить в червні.


Ірина Знась, ZN.ua





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