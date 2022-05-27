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2022-05-27
Экс-главу Конституционного суда Тупицкого объявили в международный розыск – СМИ
Он, вероятно, скрывается в Австрии.
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Подольский суд Киева объявил в международный розыск бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого, пишет "
Объявить Тупицкого в розыск просила прокуратура. Отмечается, что далее Подольский суд должен заочно арестовать экс-судью КСУ.
Для экстрадиции Тупицкого прокуроры обвинения будут ходатайствовать о заочном избрании меры пресечения для экссудии в виде содержания под стражей. Если будет такое решение, Украина сможет пригласить в Австрию экстрадицию Тупицкого, который, как пишет медиа, предположительно незаконно уехал из Украины. Его видели в Вене в апреле.
Александр Хребет, ZN.ua