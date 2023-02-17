РФ таємно експортує зброю до Південного Судану в обхід санкцій ООН – доповідь

Росія протягом кількох років оминала ембарго ООН і таємно продавала зброю військовим Південного Судану. Про це повідомляє "Настоящее время" з посиланням на доповідь Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

У розслідуванні йдеться, що російська держкомпанія "Рособоронекспорт" як мінімум з 2019 року таємно та маленькими партіями переправляла зброю до Південного Судану. Це дозволяло компанії отримувати ресурси та валюти в обхід західних санкцій та збройового ембарго, запроваджених у 2018 році.

Джерела GI-TOC у кенійській митниці та серед військових повідомили, що спочатку зброю переправляли морським шляхом до Кенії, де потім перепакували та доставляли до пункту призначення. Покупцем була компанія, пов'язана з високопоставленими південносуданськими військовими.