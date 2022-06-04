Верховный лидер Ирана признал кражу нефти с греческих танкеров

Но в Тегеране не хотят признавать, что это пиратство.

Верховный лидер Ирана признал кражу нефти с греческих танкеров
© Die Welt

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал в субботу, что Иран в мае забрал нефть с двух греческих танкеров во время вертолетных рейдов в Персидском заливе, пишет AP.

Конфискация нефти стала местью за роль Греции в американском аресте сырой нефти с танкера под иранским флагом на той же неделе в Средиземном море за нарушение жестких санкций Вашингтона против Исламской Республики.

"Они крадут иранскую нефть у берегов Греции, тогда наши храбрецы, которые не боятся смерти, отвечают и захватывают вражеский танкер", — сказал Хаменеи во время 80-минутной речи, посвященной годовщине смерти покойного основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

"Но они используют свою медиа-империю и обширную пропаганду, чтобы обвинить Иран в пиратстве. Кто пират? Вы украли нашу нефть, мы забрали ее у вас обратно. Возврат украденного не называется воровством", - добавил он.

Захват нефти усилил напряженность в отношениях между Ираном и Западом, которые и без того кипят из-за разорванной ядерной сделки Ирана с мировыми державами. Тегеран обогащает больше урана, ближе к оружейному уровню, чем когда-либо прежде, вызывая опасения, что переговорщики не смогут найти способ вернуться к соглашению, и повышая риск более масштабной войны.

Согласно сведениям греческой стороны, вертолеты военно-морских сил Ирана высадили на танкеры вооруженный десант. Одно из судов в это время находилось в нейтральных водах. Второй танкер был задержан недалеко от иранского побережья. Афины проинформировали о случившемся Европейский Союз и Международную морскую организацию (ИМО).

Данный инцидент усугубил напряженность между Грецией и Ираном, которая сохраняется уже несколько недель – с тех пор как в апреле Греция арестовала танкер, шедший под роSSийским флагом и перевозивший 115 000 тонн иранской нефти. Греческие чиновники решили, что судно нарушало санкции против РоSSии, введенные США а войну против Украины, а, как выяснилось, нарушение касается западных санкций против Ирана.

В минувшую среду греческие власти объявили, что нефть будет вывезена в США по просьбе Вашингтона. Тегеран осудил действия Греции как "международный грабеж".


Александр Хребет, ZN.ua





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