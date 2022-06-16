Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в РоSSию депортацией

Литва также призвала международное сообщество требовать ответственности РФ за эти преступления, информирует ZN.ua.

Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в РоSSию депортацией
© Delfi.lt

Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в РоSSию или на временно контролируемые оккупантами территории депортацией украинского народа. Об этом сообщает Delfi.

Сейм Литвы также призвал международное сообщество требовать ответственности РФ за эти преступления.

Сейм 50 голосами «за» принял соответствующую резолюцию, представленную 23 парламентариями из разных фракций, среди них и представители оппозиционных партий - Партии труда и Социал-демократической партии Литвы.

Сейм своей резолюцией признал, что масштабная военная агрессия, проводимая вооруженными силами, политическим и военным руководством РФ, а также принудительный вывоз украинцев в РоSSию или на временно контролируемые РФ территории является депортацией украинского народа.

«От агрессивной РоSSии, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового - происходят те же преступления против человечности, высылки» - отметила одна из инициаторов проекта.

В резолюции осуждается то, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в РоSSию или на временно оккупированные территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Кроме того, отмечается, что депортировано 200 тысяч украинских детей.

Парламент Литвы также высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным создали условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

Сейм обратился этой резолюцией к другим государствам, призывая привлечь к уголовной ответственности лиц, организующих депортацию украинцев или причастных к ней, участвующих в принудительной депортации, совершающих преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

«Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители РФ, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения», - говорится в документе.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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