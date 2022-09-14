Про "родину РоSSию". Андрій Бєдняков показав підручник, за яким окупанти в Маріуполі навчають дітей

Окупанти продовжують встановлювати свої порядки у тимчасово захопленому Маріуполі. Нещодавно вони ганебно "оновили" напис на в'їзді до міста, перейменували вулицю, а тепер вирішили запустити навчання за російською програмою, інформує Апостроф.

Український телеведучий та уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков показав в "сторвз" один із шкільних підручників, за яким змушені навчатися маріупольські діти. У навчальному посібнику в фарбах розписано про "родину РоSSию" та "роSSийский патриотизм".

Фото: instagram.com/biedniakov

"Наша страна называется РоSSия. Это самая большая страна мира. Это наша родина. Многие народы населяют РоSSию: русские, татары, евреи, коми, марийцы, башкиры, карелы, удмурты, буряты, аварцы, осетины, чеченцы, чукчи, якуты, ненцы и другие. Столица РоSSии - прекрасный город Москва", - сказано у підручнику від окупантів.

Крім того, рашисти змушують українських дітей вчити гімн Росії. Бєдняков опублікував скріншот шкільного чату, в якому вказано завдання з музики.

Фото: instagram.com/biedniakov


Наталка Лавринець, Апостроф





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