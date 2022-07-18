У звірствах війни в Україні винен не лише Путін, а весь російський народ — голова польського Сейму

Голова Сейму Польщі Ельжбєта Вітек під час недільного візиту до Малопольського воєводства назвала події в Україні злочином геноциду та закликала не забувати про війну, яка точиться в Україні, бо Польща може стати наступною жертвою.

«Сьогодні українці борються не лише за себе, за свою країну, а й за нас, поляків, бо ми наступні», – цитує Ельжбєту Вітек “ Польське радіо ”.

Вона додала, що про війну в Україні не можна забувати, до неї не можна звикати, тому що Путін не зупиниться на Україні, однак «чим далі від Польщі на захід, тим менша обізнаність про війну».

«Вони знають, що вона жорстока, але не знають подробиць, часом навіть не цікавляться ними. Вони живуть своїм життям. Цю війну не можна забувати, не можна до неї звикати, тому що Путін не зупиниться на Україні - він це офіційно говорить, ми це читаємо в документах, які публікуються на їхніх сторінках. Навіть не країни Балтії, а передусім Польща. Ми прифронтова країна, ми маємо безпосередній кордон з Україною, і ми знаємо, що таке совєтська окупація і совєтська жорстокість», - підкреслила голова Сейму.

Вітек зазначила, що Польща уже вимагає призначення міжнародної комісії для розслідування російських злочинів в Україні, суду і покарання винних..

«Це має відбуватися без зволікань, вони всі мають відповідати за ці злочини», - підкреслила вона.

За словами Ельжбєти Вітек, у війні та пов'язаних з нею звірствах винен не лише лідер Росії та його соратники, а й увесь російський народ, який це схвалює.

«Сьогодні українці борються не лише за себе, за свою країну, а й за нас, поляків, бо ми наступні», – резюмувала вона.