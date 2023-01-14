Сейм Польщі закликав міжнародну спільноту врятувати життя та здоров'я Саакашвілі

Сейм Польщі закликає владу Грузії негайно відпустити ув?язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон та просить міжнародне співтовариство врятувати життя та здоров’я колишнього президента Грузії, повідомляє WNP.PL.

За відповідну резолюцію проголосували 438 депутатів нижньої палати польського парламенту. Вісім обранців проголосували проти, ще один утримався.

Як йдеться у документі , у зв’язку з тривожною інформацією про стан здоров’я колишнього президента Грузії, Сейм Республіки Польща закликає грузинську владу негайно допустити Міхеїла Саакашвілі до проходження необхідного спеціалізованого лікування.

Депутати посилались на наявність інформації про стрімке погіршення стану його здоров'я та на рекомендації лікаря негайно звернутись до фахівця, що в Грузії зробити неможливо через відсутність відповідних медичних закладів.

Сейм звернув увагу на значний внесок Міхеїла Саакашвілі у формування проєвропейських настроїв грузин, результатом чого стала подача владою Грузії заявки на членство в Європейському Союзі у 2022 році, інформує ZN.ua .

«Сейм Республіки Польща закликає грузинську владу керуватися універсальними принципами гуманізму, згідно з якими життя і здоров’я людини є найвищою цінністю, і закликає негайно дозволити Міхеїлу Саакашвілі пройти необхідне спеціалізоване лікування, яке відповідає світовим стандартам, відповідно до рекомендацій лікарів, а також закликає міжнародне співтовариство друзів Грузії до солідарності та наполегливих дій для порятунку життя та здоров'я Міхеїла Саакашвілі», — йдеться в резолюції.