Сейм Польщі ухвалив резолюцію про репарації від Німеччини

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликає уряд Німеччини взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за всі наслідки, спричинені розв'язуванням Другої світової війни.

1 вересня було опубліковано звіт про втрати, які зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни. За його оцінкою, внаслідок дій Третього рейху Польща зазнала збитків у розмірі понад 6 мільярдів 220 мільярдів злотих. Дипломатична нота з цього приводу має бути доставлена ??до Берліна наприкінці цього року.