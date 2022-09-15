Сейм Польщі ухвалив резолюцію про репарації від Німеччини

Польща вимагає компенсації за втрати у Другій світовій війні, інформує ZN.ua.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про репарації від Німеччини
© Радіо Польща

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликає уряд Німеччини взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за всі наслідки, спричинені розв'язуванням Другої світової війни.

1 вересня було опубліковано звіт про втрати, які зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни. За його оцінкою, внаслідок дій Третього рейху Польща зазнала збитків у розмірі понад 6 мільярдів 220 мільярдів злотих. Дипломатична нота з цього приводу має бути доставлена ??до Берліна наприкінці цього року.

За матеріалами: https://www.pap.pl /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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