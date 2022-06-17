Макрон озвучил главную причину визита в Киев именно лидеров Германии, Италии, Франции и Румынии

Президент Франции уверен, что такой визит объединит другие страны вокруг Украины, информирует ZN.ua.

Макрон озвучил главную причину визита в Киев именно лидеров Германии, Италии, Франции и Румынии
© Офис президента

Визит в Украину именно лидеров трех государств с самыми мощными экономиками Евросоюза — Германии, Италии и Франции — и президента Румынии должен объединить европейское сообщество вокруг необходимости единогласно предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Ведь именно за это решение все страны должны отдать одинаково свой голос. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам во время визита в Киев.

«Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны — чтобы потом, через 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата», — заявил Макрон.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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