Суд Нидерландов признал 4 роSSийских военнослужащих виновными в умышленном сбитии самолета MH17. Злоумышленники виновны в гибели 298 человек. Приговор будет оглашен до конца 2022 года, сообщила народная депутат Леся Василенко в твиттере .

Netherlands court found 4 Russian military servicemen guilty in the deliberate shooting down of the #MH17 flight. The criminals are responsible for the death of 298 people. Sentence to be declared by end of 2022.