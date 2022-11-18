Вирок у справі MH17 є основою для засудження винних найвищого рівня — Зеленський

Вирок убивцям, які знищили малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом у 2014 році — основа щоб засудити винних і вищого рівня: тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України — первісний злочин, який породив усі інші, скоєні посіпаками Росії від 2014 року. На цьому у традиційному вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

«Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені», —прокоментував Зеленський.

На його переконання, засудження та покарання усіх без винятку вбивць та катів — від командирів та політичного «даху» до виконавців злочинних наказів — допоможе убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави і стане міцним фундаментом довготривалого миру.

«Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить», — підкреслив президент.