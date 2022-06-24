ПАРЄ назвала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17
У Європі визнали, що малазійський літак був збитий російською ракетою
Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію, у якій сказано, що відповідальною за збиття рейсу MH17 малазійського Boeng-777 у небі над Донбасом у 2014 році є Росія. Про це
ПАРЄ вважає, що літак був збитий ракетою, випущеною із наданого Росією ЗРК «Бук», а вчинили підтримувані Росією збройні формування. Окрім того, ПАРЄ одноголосно схвалила резолюцію про те, що вона вражена «дезінформацією», поширюваною російською владою щодо аварії рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, інформує
«Замість того, щоб надати достовірну інформацію компетентним слідчим органа, російська влада поширює дезінформацію, зокрема послідовні суперечливі версії подій, покликані посіяти плутанину. Як показують розвіддані з відкритих джерел, опубліковані в багатьох звітах, російська влада навіть пішла на те, щоб надавати маніпулятивні радіолокаційні, супутникові та інші дані, аби приховати правду», – сказано на сайті ПАРЄ.
Зокрема Асамблея спростовує версії про те, що буцімто малазійський літак збив український винищувач СУ-25 або МіГ-29, або що це вчинили українські військові із свого ЗРК «Бук» та з підконтрольної Україні території.
Відтак Асамблея закликала Росію добросовісно співпрацювати з органами, які ведуть розслідування авіакатастрофи, зокрема надавати належні супутникові та радіолокаційні дані про збитий літак. Також Росію закликали офіційно попросити вибачення у родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 за біль та страждання, спричинені цією дезінформацією. Окрім того, ПАРЄ закликала Європейський суд з прав людини за можливості надати пріоритет заявам родичів жертв аварії літака.