ПАРЄ назвала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію, у якій сказано, що відповідальною за збиття рейсу MH17 малазійського Boeng-777 у небі над Донбасом у 2014 році є Росія. Про це повідомили на сайті ПАРЄ.

ПАРЄ вважає, що літак був збитий ракетою, випущеною із наданого Росією ЗРК «Бук», а вчинили підтримувані Росією збройні формування. Окрім того, ПАРЄ одноголосно схвалила резолюцію про те, що вона вражена «дезінформацією», поширюваною російською владою щодо аварії рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, інформує ZN.ua .

«Замість того, щоб надати достовірну інформацію компетентним слідчим органа, російська влада поширює дезінформацію, зокрема послідовні суперечливі версії подій, покликані посіяти плутанину. Як показують розвіддані з відкритих джерел, опубліковані в багатьох звітах, російська влада навіть пішла на те, щоб надавати маніпулятивні радіолокаційні, супутникові та інші дані, аби приховати правду», – сказано на сайті ПАРЄ.

Зокрема Асамблея спростовує версії про те, що буцімто малазійський літак збив український винищувач СУ-25 або МіГ-29, або що це вчинили українські військові із свого ЗРК «Бук» та з підконтрольної Україні території.

Відтак Асамблея закликала Росію добросовісно співпрацювати з органами, які ведуть розслідування авіакатастрофи, зокрема надавати належні супутникові та радіолокаційні дані про збитий літак. Також Росію закликали офіційно попросити вибачення у родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 за біль та страждання, спричинені цією дезінформацією. Окрім того, ПАРЄ закликала Європейський суд з прав людини за можливості надати пріоритет заявам родичів жертв аварії літака.