США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван

За його словами, Сполучені Штати Америки гарантуютьдовгострокову підтримку нашій державі.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у межах контрнаступу українські Сили оборони продовжують просування, а країни-союзники паралельно продовжуватимуть тиснути на РФ у економічному плані. Про це повідомляє CBS News, інформує ZN.ua.

США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
© Flickr/White House

Салліван зазначив, що зараз ЗСУ хоробро і мужньо просуваються проти російської армії на півдні та сході. Українська армія завдає величезної шкоди російським військам. Західні партнери та союзники продовжують працювати над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити військовий тиск на Росію. Тому я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати цю війну, це буде коштувати їй дуже дорого. А Україна продовжить прогресувати на полі бою", – сказав радник президента США

За його словами, Сполучені Штати будуть гарантувати довгострокову підтримку Україні.

"І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України в НАТО. Ми мали на увазі це. Це не обговорюється. Це те, до чого тепер віддані всі 31 союзник", – додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що обов’язково звільнить анексований Росією Крим навіть попри хвилювання західних чиновників щодо можливої ескалації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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