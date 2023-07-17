Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"

Очільник українського МЗС прокоментував вихід РФ із "зернової угоди".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виходом із Чорноморської зернової угоди Росія використовує голод, як інструмент шантажу. Про це він розповів у інтерв’ю для CBS, інформує ZN.ua .

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"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", – зазначив Кулеба

За його словами, такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і "це – результат дій Росії".