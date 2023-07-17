У МЗС Німеччини закликали реформувати міжнародне право, щоб притягнути Росію до відповідальності

"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розраховує на реформування сфери міжнародного права, яке допомогло б притягнути Російську Федерацію до відповідальності за повномасштабну агресію проти України. Про це повідомляє Tagesschau, інформує ZN.ua .

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У виданні розповіли, що глава німецького МЗС у Нью-Йорку візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН .

"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним", – зазначила міністерка.

"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він – надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними… Саме тому прогалини у забезпеченні правосуддя є особливо болючими", – додала вона.

Бербок наголосила, що перешкоди для судового переслідування за злочин агресії сьогодні все ще занадто високі, а міжнародне право має відповідати "реаліям XXI століття".