Президент Сербії Вучич аргументував відмову накладати санкції на Росію "моральною позицією"

За його словами, якщо країні доведеться запроваджувати обмеження, то він "це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає цього".

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Президент Сербії Александар Вучич, який ще у минулому році називав санкції проти Росії "аморальними", цього разу наголосив, що відмова запроваджувати їх є "моральною позицією" країни. Про це повідомляє Pink TV, інформує ZN.ua .

Сербський лідер зазначив, що він "був тим, хто виступав проти, вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії".

Вучич також визнав, що якщо Белграду доведеться вводити санкції, то він "це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає".

"Чи заробляємо ми гроші на всьому цьому? Ні. Чи буде в нас багато проблем через це? Буде", – сказав президент Сербії.

"Чи впевнений я, що ми впораємося з цим? Не впевнений, тому що для мене набагато важливіше, якою буде наша правова і моральна позиція, навіть в історичному сенсі", – додав він.

Раніше Президент Сербії Александар Вучич натякав, що країна може розірвати стосунки з Росією заради Європейського Союзу. Водночас він додав, що на Белград очікують важкі рішення в майбутньому.