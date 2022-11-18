У РФ назвали «політичним замовленням» рішення суду у справі MH17 – Нідерланди викликали посла

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало російського посла через відмову Москви визнавати оголошене напередодні рішення суду у справі про катастрофу літака рейсу MH17.

«Ми усі чули рішення суду. Вчора Росія відкинула це як політичний процес. Вчиняючи таким чином, РФ дискредитує Нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно. Саме тому сьогодні вдень був викликаний російський посол, для надання пояснень», - цитує заяву міністерства AFP .

Суд визнав, що літак збили із завезеного до України з Росії ЗРК «Бук», комплекс розташовувався в окупованому Першотравневому, і після використання був вивезений назад.

Винними у збитті літака визнали відставних російських офіцерів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського («Хмурого») та українського колаборанта Леоніда Харченка («Крота), їх заочно засудили до довічного ув’язнення.

Саме до них родичі загиблих можуть подавати позови про компенсації. Зараз таких позовів понад 300, загальну суму компенсацій суд визначив на рівні понад 16 млн євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Олєга Пулатова («Гюрзу») суд виправдав. Пулатов займався організацією «коридору» для вивезення «Бука».

У Міністерстві закордонних справ РФ очікувано назвали рішення суду «політичним замовленням проти Москви».

«Перебіг і підсумки розгляду щодо MH17 показують, що в його основі лежало політичне замовлення на підкріплення версії про причетність Росії. Москва шкодує, що суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя для політичної кон'юнктури», - заявили у міністерстві.