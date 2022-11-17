Лише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – Резніков

Поки росіяни тільки продовжують скоювати нові злочини на території України, інформує ZN.ua.

Лише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що рішення Окружного суду Гааги в справі про збиття літака MH17 у 2014 році, яким заочно засудили до довічного ув'язнення трьох обвинувачених, може бути виконано лише після перемоги України над РФ. Про це глава Міноборони написав у Twitter.

Він привітав рішення суду, який підтвердив висновки Об'єднаної слідчої групи про те, що причиною авіакатастрофи стало ураження пасажирського літака ракетою з російської зенітної ракетної системи «Бук». Однак зазначив, що злочинці не готуються до того, щоб нести відповідальність за свої дії.

“Винуватці злочину засуджені до довічного ув'язнення та зобов'язані виплатити компенсацію. Але ні держава-терорист, ні її військові злочинці не збираються каятися й відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини – убивства, тортури й катастрофи. Лише українська перемога над Росією дозволить виконати рішення суду", – наголосив Резніков.

Раніше президент України Володимир Зеленський позитивно відзначив рішення Окружного суду Гааги, але нагадав, що вироки поки що отримали не всі.

Нагадаємо, що розслідування у справі MH17 тривало понад вісім років. Внаслідок катастрофи загинули 298 людей.


Максим Царук, ZN.ua





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