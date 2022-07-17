Справа MH17 стала першим доказом контролю РФ над ОРДЛО — Мамедов

Керівник українського крила слідчої групи підкреслив, що нещодавній вирок суду є першим, але не останнім, інформує ZN.ua.

Справа MH17 стала першим доказом контролю РФ над ОРДЛО — Мамедов
© НБН

Розслідування факту навмисного збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу, є першим серйозним доказом підтвердження російського контролю над територією так званих «Л/ДНР», заявив колишній заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках, керівник спеціальної слідчої групи від України у справі Гюндуз Мамедов.

“17 липня 2014 року був розстріляний літак MH17. У результаті трагедії загинули 298 людей з 10 країн. Розслідуванням встановлено, що літак був збитий ракетою ЗРК із російського «БУКа». Це розслідування. є першим серйозним доказом підтвердження російського контролю над територією «Л/ДНР», - зазначив він у річницю трагедії.

Він нагадав, що хоча лише через вісім років трагедії очікуються перші вироки чотирьом підозрюваним виконавцям злочинного наказу, однак це не кінець розслідування.

“Для повної справедливості мають бути встановлені та покарані всі винні: і ті, хто віддав наказ, і виконавці”, - підкреслив він.

1/2 On July 17, 2014 #MH17 aircraft was shot down.The tragedy killed 298 people from 10 countries.The investig. established that the plane was hit by a ??“BUK” ADS missile. This investig. is the first serious evidence for proving ?? control over the territory of “L/DNR”.@JITMH17

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 17, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Справу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — МамедовСправу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — Мамедов
"Розуміють, що їм кришка": боєць ЗСУ розповів про допомогу з ОРДЛО, такого не було усі 8 років"Розуміють, що їм кришка": боєць ЗСУ розповів про допомогу з ОРДЛО, такого не було усі 8 років
ЄС працює над заходами щодо контролю за виконанням санкцій проти Росії, але обмежений волею національних урядів — WSJЄС працює над заходами щодо контролю за виконанням санкцій проти Росії, але обмежений волею національних урядів — WSJ
"Спасибі, росіє, готові поділитися щастям": жителі ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу""Спасибі, росіє, готові поділитися щастям": жителі ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу"
"Це справа військових": Данілов попередив українців, що ті не мають права коментувати контрнаступ"Це справа військових": Данілов попередив українців, що ті не мають права коментувати контрнаступ
Астронавт NASA відреагував на «прапори» бойовиків з ОРДЛО на МКСАстронавт NASA відреагував на «прапори» бойовиків з ОРДЛО на МКС
Уже п'ята жертва за півроку: нова загадкова трагедія сталася з російським газовим топ-менеджеромУже п'ята жертва за півроку: нова загадкова трагедія сталася з російським газовим топ-менеджером
WSJ: Їжа стала стратегічною зброєю Путіна, як це сталося?WSJ: Їжа стала стратегічною зброєю Путіна, як це сталося?
Росія фактично визнала окупацію українських територій — МамедовРосія фактично визнала окупацію українських територій — Мамедов
WSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом ЗміїнийWSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний
Последние новости
Подгружаем последние новости