Справа MH17 стала першим доказом контролю РФ над ОРДЛО — Мамедов

Розслідування факту навмисного збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу, є першим серйозним доказом підтвердження російського контролю над територією так званих «Л/ДНР», заявив колишній заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках, керівник спеціальної слідчої групи від України у справі Гюндуз Мамедов.

“17 липня 2014 року був розстріляний літак MH17. У результаті трагедії загинули 298 людей з 10 країн. Розслідуванням встановлено, що літак був збитий ракетою ЗРК із російського «БУКа». Це розслідування. є першим серйозним доказом підтвердження російського контролю над територією «Л/ДНР», - зазначив він у річницю трагедії.

Він нагадав, що хоча лише через вісім років трагедії очікуються перші вироки чотирьом підозрюваним виконавцям злочинного наказу, однак це не кінець розслідування.

“Для повної справедливості мають бути встановлені та покарані всі винні: і ті, хто віддав наказ, і виконавці”, - підкреслив він.