Рон ДеСантіс назвав війну в Україні не першим і навіть не другим пріоритетом для США

Кандидата у президенти більше цікавить Тайвань.

Губернатор Флориди і претендент у кандидати в президенти США на виборах наступного року Рон ДеСантіс применшув роль війни в Україні, назвавши її другим, або й третім за важливістю пріоритетом США. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю Джейку Тепперу з CNN, інформує ZN.ua.

Рон ДеСантіс назвав війну в Україні не першим і навіть не другим пріоритетом для США
© Governor Ron DeSantis /facebook

Деякі республіканці критикували кандидата в президенти від Республіканської партії через те, що він заперечує агресію Росії в Україні та називає її «територіальною суперечкою», яка не становить «життєво важливого» національного інтересу.

Під час інтерв’ю ДеСантіс посилив цю риторику, назвавши війну «вторинним або третинним інтересом», хоча й сказав, що «був би готовий допомогти довести її до кінця».

ДеСантіс заявив, що планує домагатися вироблення «стійкого» рішення щодо військового конфлікту в Україні, в рамках якого можна буде покарати Росію за введення її військ в Україну.

«Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію», – сказав губернатор Флориди.

На запитання, чи припинить він озброювати Україну та надсилати фінансову підтримку, ДеСантіс не відповів. Натомість він виступив за те, щоб зосередити увагу американської армії з Європи на Азію та Китай.

«Я не збираюся зменшувати наші запаси замість відправляти їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на надзвичайні ситуації», — сказав ДеСантіс Тапперу, назвавши майбутнє острова «значним інтересом».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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