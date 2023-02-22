"За героїзм і відвагу": Путін нагородив бригаду, яка збила Боїнг MH17 над Донбасом

17 листопада 2022 року, суд у Гаазі поставив крапку у справі, яка тривала довгих вісім років і заочно визнав Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка винними у знищенні "Боїнга" MH17 над Донбасом у 2014 році та вбивстві 298 людей. Проте президент Росії Володимир Путін перевершив сам себе у блюзнірстві та цинізмі та нагородив почесним званням зенітно-ракетну бригаду, яка збила літак.

Відповідний документ опублікував народний депутат восьмого скликання та екс-військовий ЗСУ Борислав Береза, інформує Апостроф .

За даними міжнародних розслідувачів, 53 зенітно-ракетна бригада з території, підконтрольної "ДНР", випустила по літаку Malaysia Airlines ракету, після чого він впав. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

В указі Путіна йдеться, що особовий склад бригади виявив "масовий героїзм, стійкість і мужність", за що він привласнив їй звання "гвардійська".