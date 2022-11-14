Пересування пасажирів в транспорті на міжнародних та внутрішніх рейсах контролюватиме СБУ - законопроєкт

Законопроєкт розроблявся на виконання європейської конвенції про запобігання тероризму, інформує ZN.ua.

Пересування пасажирів в транспорті на міжнародних та внутрішніх рейсах контролюватиме СБУ - законопроєкт

Підприємства транспорту повідомлятимуть СБУ про пасажирів та персонал міжнародних та внутрішніх рейсів. Це передбачає законопроєкт № 8146 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом".

Авторами є група народних депутатів, включно з головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Згідно із законопроєктом, антитерористичний центр при СБУ матиме право отримувати від підприємств транспорту, незалежно від форми власності, інформацію про пасажирів та персоналу міжнародних та внутрішніх рейсів.

Також, Центр при СБУ надаватиме іноземним партнерам вичерпну інформації про осіб, які виїжджають за кордон. Це передбаченої статтею 7 Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму.

Тому з метою надання іноземним партнерам вичерпної та достовірної інформації законопроєкт покладає на Антитерористичний центр при СБУ завдання здійснювати збір, обробку, зберігання та захист інформації про пасажирів.

Також визначено, що під час виконання міжнародних рейсів з/до України або транзитних рейсів через аеропорти України авіаперевізник зобов’язаний надавати Антитерористичному центру при Службі безпеки України інформацію про пасажирів (advance passenger information/passenger name record) таких міжнародних рейсів з метою протидії переміщенню осіб, причетних до терористичної діяльності.

Цікаво, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться також проєкт Закону України № 7699 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму" від 26.08.2022, внесений Президентом України. Проєктом пропонуються ухвалення майже ідентичних норм з метою імплементації до національного законодавства положень Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму.

Втім, цей факт лише підтверджує, що відповідні зміни до законодавства будуть скоріш за все ухвалені.

До речі, ще в 2010 році було видано наказ Мінтрансзв'язку № 278, який зобов'язував автобусних перевізників складати списки пасажирів на маршрутах між містами України і погоджувати їх з ДАІ і місцевою владою. Наказ чинний до сьогодні і був виданий під дивним приводом - боротьби з нелегальними перевізниками.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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