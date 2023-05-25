Столтенберг закликав Грузію дотримуватися міжнародних санкцій проти РФ

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час дискусії в рамках щорічного Брюссельського форуму, заявив, що очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій проти Росії. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Столтенберг закликав Грузію дотримуватися міжнародних санкцій проти РФ
© NATO/Flickr

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, які не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України", – зазначив Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо перспектив вступу Грузії до НАТО.

За його словами, Альянс вже багато років є партнером Грузії й допомагає їй впроваджувати реформи. Грузія ж є найбільш вразливою серед країн, що опинилися "проміж" шкідливим впливом Росії та демократичним світом. Саме у Грузії ще у 2008 році проявилася тенденція російської агресивної поведінки проти сусідів, коли Росія здійснила вторгнення в цю країну та захопила частину її територій.

"Такі країни намагаються чинити спротив російській агресії. Саме тому на Мадридському саміті ми вирішили наростити допомогу для цих країн, і Грузія є найбільш показовим прикладом", – сказав глава НАТО.

Він також підкреслив, що ситуація навколо Грузії є одним зі свідчень, чого саме Кремль намагається досягти своїми ворожими діями: поновити "сфери впливу", контролювати та позбавити незалежності сусідів Росії та країни колишнього Варшавського договору.

"Це не той світ, в якому ми хотіли б жити", – додав Столтенберг.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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