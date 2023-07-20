Комітет Ради вилучив із законопроєкту про англійську мову норми щодо ТБ і кіно - В’ятрович

Ці норми могли б порушити права українців.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту № 9432 про «Про застосування англійської мови в Україні». Із нього вилучили усі норми, які стосувалися кіно та телебачення, написав у Facebook член комітету Володимир В’ятрович, інформує ZN.ua.

Комітет Ради вилучив із законопроєкту про англійську мову норми щодо ТБ і кіно - В’ятрович
© Володимир В'ятрович / Facebook

За його слова, вилучаються норми, які могли б звузити сферу застосування української мови на телебаченні і в кінопрокаті, серед них:

  • вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу,
  • зміни до закону про кінематографію,
  • зміни до закону про державну мову в частині кіно,
  • зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.


Володимир Дедей, ZN.ua





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