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2023-07-20
Комітет Ради вилучив із законопроєкту про англійську мову норми щодо ТБ і кіно - В’ятрович
Ці норми могли б порушити права українців.
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту № 9432 про «Про застосування англійської мови в Україні». Із нього вилучили усі норми, які стосувалися кіно та телебачення,
© Володимир В'ятрович / Facebook
За його слова, вилучаються норми, які могли б звузити сферу застосування української мови на телебаченні і в кінопрокаті, серед них:
- вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу,
- зміни до закону про кінематографію,
- зміни до закону про державну мову в частині кіно,
- зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.
Володимир Дедей, ZN.ua