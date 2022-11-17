«На лаві підсудних мають опинитися і замовники»: Зеленський відреагував на рішення Гааги щодо MH17

Президент України Володимир Зеленський позитивно відзначив рішення Окружного суду Гааги щодо збиття над Донбасом пасажирського авіарейсу MH17 у 2014 році. При цьому він нагадав, що вироки поки що отримали не всі.

«Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», – написав Зеленський у Twitter .