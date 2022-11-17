У Гаазі оголошують рішенні у справі MH17 – літак збили з підконтрольної російським бойовикам територій

Літак MH17 Малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом ракетою із російської ЗРК «Бук», запущеною з боку Першотравневого, яке на той час контролювали підзвітні Росії сепаратисти, заявив суддя Окружного суду Гааги Хендрік Стейнхаус.

15 листопада у Нідерландах оголошують вирок у справі, розслідування якої тривало понад вісім років.

Суддя Стейнхаус чітко вказав, що з травня 2014 року Росія мала загальний контроль над окупованою територією України, де було утворено так звану «ДНР». Відтак, справа MH17 є першим серйозним доказом підтвердження російського контролю над окупованими територіями Донеччини та Луганщини.

Суд визнав причетними до збиття співробітників ГРУ РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сєргєя Дубинського, Олега Пулатова та українського колаборанта Леоніда Харченка.

Внаслідок катастрофи загинули 298 людей, пасажирів і членів екіпажу.