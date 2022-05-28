Ситуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение: что теперь будет с областью

Назначенные россиянами «власти» Херсонской области объявили о полном закрытии границы с подконтрольной Украине территорией.

Оккупанты на Херсонщине закрывают выезд для жителей в сторону подконтрольных Украине областей, а также устанавливают московское время. О таком решении роSSийским пропагандистским СМИ сообщил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов.

Теперь выехать из области можно только во временно оккупированный Крым или занятые оккупантами территории Запорожской области. Выезд в Николаевскую и Днепропетровскую области сейчас закрыт врагом. По словам Стремоусова, к такому шагу оккупанты прибегли "в целях безопасности".

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что россия подтянула в Херсонскую область порцию металлолома – эшелон расконсервированных 50-летних танков. Также оккупанты на Херсонщине укрепляют оборону.



"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. С целью обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог", – сказано в сообщении.